Жители Киева требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине

Киевляне устали от вооруженного конфликта и бездействия властей.Жители Киева заявляют о том, что они устали от бесконечной смены флагов в столице, новостей о ходе боевых действий, необходимости мужчинам скрываться, чтобы их не отправили на фронт и многого другого.