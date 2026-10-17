Точка зрения Автор: В. Панченко На улице Тургенева в Краснодаре жильцы столкнулись с незваными гостями, которые бесцеремонно ходят по подъезду и выбивают ногами двери квартир.
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