Новая система оплаты медицинской помощи появится в Казахстане

С июля 2025 года в Казахстане заработает единая система оплаты медицинской помощи. Нововведение призвано сделать распределение бюджетных средств в здравоохранении более прозрачным, справедливым и эффективным, сообщает otyrar.
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