Россия и Белоруссия в ближайшее время планируют утвердить правила общего рынка электроэнергии. Об этом белорусскому телеканалу ОНТ сообщил министр энергетики республики Денис Мороз.
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