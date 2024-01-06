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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом кино...

Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом кино...

Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом киновлесленной по сборамЧуда не случилось: фильм Marvels (“Капитан Марвел 2”) официально признан самым провальным за все время существования киновселенной “Мервел”.

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