Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом кино...

Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом киновлесленной по сборамЧуда не случилось: фильм Marvels (“Капитан Марвел 2”) официально признан самым провальным за все время существования киновселенной “Мервел”.
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