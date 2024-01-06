Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом кино...

Расисты, сексисты и шовинисты сделали “Капитан Марвел 2” худшим фильмом киновлесленной по сборамЧуда не случилось: фильм Marvels (“Капитан Марвел 2”) официально признан самым провальным за все время существования киновселенной “Мервел”.