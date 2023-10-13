Модели поведения, которые используют люди, недовольные своей жизнью

Внешне распознать человека, недовольного собой и жизнью в целом, может быть непросто. Но стоит провести с ним чуть больше времени, и станет ясно, что он смотрит на всё происходящее вокруг с недоверием и негативом.
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