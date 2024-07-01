Индекс PMI в обрабатывающих отраслях России продолжил рост

Он достиг 54,9. Такой показатель означает рост деловой активности. Что об этих данных думают предприниматели, ведущие бизнес в обрабатывающих отраслях промышленности? В июне индекс PMI в обрабатывающих отраслях промышленности России подрос еще на пять десятых пункта, до значения в 54,9, говорится в материалах исследования S&P Global.