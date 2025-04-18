США ввели санкции против китайского НПЗ за покупку иранской нефти Минфин США ввел новые санкции против китайских импортеров нефти из Ирана.
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США ввели санкции против китайского НПЗ за покупку иранской нефти Минфин США ввел новые санкции против китайских импортеров нефти из Ирана.
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