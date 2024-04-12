Две Войны. «С Курилами поступить как и с Аляской: продать!»- как генерал Дубынин сорвал сделку- не позволил Ельцину продать Южные Курилы?

ЭГ

Эльшад Гасанов

Назовите того замминистра обороны который препятствовал командированным журналистам. Ельцин, солженицын, козарев это известные предатели, а тот зам минобороны главный исполнитель, и не только он, а ещё тысячи таких "исполнителей" остались по всей России при должностях, у власти. Мало того, что остались, ещё пристроили своих отпрысков, родственников, себеподобных предателей, и пока от таких Россия не очистилась, и курилы, и калининград, и даже кремль могут быть проданы. ВВП один и не вечный(дай Бог ему долгих лет), а елциноиды размножаются как вирусы, этого нельзя забывать.