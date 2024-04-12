По большому счёту, разговоры о передаче четырёх Курильских островов Японии не имеют даже малейшего смысла.
Две Войны. «С Курилами поступить как и с Аляской: продать!»- как генерал Дубынин сорвал сделку- не позволил Ельцину продать Южные Курилы?
Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
Назовите того замминистра обороны который препятствовал командированным журналистам. Ельцин, солженицын, козарев это известные предатели, а тот зам минобороны главный исполнитель, и не только он, а ещё тысячи таких "исполнителей" остались по всей России при должностях, у власти. Мало того, что остались, ещё пристроили своих отпрысков, родственников, себеподобных предателей, и пока от таких Россия не очистилась, и курилы, и калининград, и даже кремль могут быть проданы. ВВП один и не вечный(дай Бог ему долгих лет), а елциноиды размножаются как вирусы, этого нельзя забывать.
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20 час.
Natalija Osminina
Понятно, что эти гниды издохнут морально тогда, когда ослабеет Запад. И это время уже перед нами. Но нельзя ждать у моря погоды, надо и самим изнутри помогать свершиться правосудию Небес. Чистка и только чистка.
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18 час.
epobedimski
предатели!
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16 час.
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