Медведев перечислил союзников и друзей России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что союзниками Москвы являются все страны, которые не считают Россию своим противником, включая множество государств Глобального Юга, Азии и Востока.
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