В России к 2027 году появится компьютер, работающий со «скоростью света», передает КП. Это будет рабочий прототип самой мощной в мире гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, которая будет очень быстро обрабатывать информацию, заявил академик Российской академии наук Александр Сергеев.
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