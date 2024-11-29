В России к 2027 году появится компьютер, работающий со «скоростью света», передает КП. Это будет рабочий прототип самой мощной в мире гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, которая будет очень быстро обрабатывать информацию, заявил академик Российской академии наук Александр Сергеев.