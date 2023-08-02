"...Мир без США будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас..."

Барух... еврейская фамилия. Благословенный... Остальные тоже. Коган, к примеру... Фамилия Коган имеет иудейское происхождение и появилась еще в древнем Вавилоне, где означала «священник» или «ученый». Здесь Коэнов...

macs Mike

Чего мир НЕ понимает, так это того, что американское ЦРУ и британская M16 борются за порабощение любого народа мира посредством агитации, гражданского неповиновения, цветных революций, у России, Китая, Африки есть природные ресурсы, которые британцы и американцы хотят эксплуатировать. Турок-мусульманин - один из них; ему нельзя доверять!