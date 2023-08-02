Народ Северной Кореи будет всегда находиться в «одном окопе» с российским народом., а Мир без США будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас.
"...Мир без США будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас..."
Комментарии
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Леонид Руси
Барух... еврейская фамилия. Благословенный... Остальные тоже. Коган, к примеру... Фамилия Коган имеет иудейское происхождение и появилась еще в древнем Вавилоне, где означала «священник» или «ученый». Здесь Коэнов...
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4 час.
macs Mike
Чего мир НЕ понимает, так это того, что американское ЦРУ и британская M16 борются за порабощение любого народа мира посредством агитации, гражданского неповиновения, цветных революций, у России, Китая, Африки есть природные ресурсы, которые британцы и американцы хотят эксплуатировать. Турок-мусульманин - один из них; ему нельзя доверять!
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52 мин.
А
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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52 мин.
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