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В Сумской, Николаевской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога

В Сумской, Николаевской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога

В среду в Сумской, Николаевской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога, о чём свидетельствуют данные онлайн-карты, размещённой на сайте министерства цифровой трансформации страны.

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