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Нижегородская правда

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Партийный десант проверил готовность новой школы к 1 сентября

Партийный десант проверил готовность новой школы к 1 сентября

Рабочая группа под руководством депутата Государственной Думы РФ Артёма Кавинова оценила готовность нового здания общеобразовательной школы в городе Бор, расположенной на улице Луначарского.

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