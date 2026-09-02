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Беликов о стандартах «Балтики» и аутах Бевеева: «Если хорошо подаешь угловые, можно сколько угодно готовиться к этому не поможет. Это не заблокировать»

Хавбек «Балтики» Иван Беликов высказался об игре калининградцев при стандартных положениях. — Одной из главных фишек «Балтики» в прошлом сезоне стали дальние забросы Бевеева из аута, после которых команда забивала голы, в том числе после ваших скидок головой.

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