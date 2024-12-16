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ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев

ЕР старается быть там, где решается судьба страны, заявил Медведев

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Партия «Единая Россия» старается быть там, где решается судьба страны, не жалея сил, трудится в тылу, помогает предприятиям ОПК, находится там, где востребованы профессионализм и самоотверженность, заявил председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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