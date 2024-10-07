На минувшей неделе “королеву марафонов” Елену Блиновскую доставили в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы по делу о продлении ареста на её имущество.
Елена Блиновская заболела в СИЗО
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Аферистка закосила под больную наверняка и врачей купила за липовую болезнь. Несладко видно сидиться в сизо. Парашу чистить заставляют и полы мыть. " королева" к таким обращениям не привыкла и сразу заболела воспалением хитрости.
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21 час.
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