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Елена Блиновская заболела в СИЗО

Елена Блиновская заболела в СИЗО

На минувшей неделе “королеву марафонов” Елену Блиновскую доставили в Мосгорсуд для рассмотрения жалобы по делу о продлении ареста на её имущество.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Аферистка закосила под больную наверняка и врачей купила за липовую болезнь. Несладко видно сидиться в сизо. Парашу чистить заставляют и полы мыть. &quot; королева&quot; к таким обращениям не привыкла и сразу заболела воспалением хитрости.
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