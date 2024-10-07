Елена Блиновская заболела в СИЗО

АЛЕКСАНДР Крымский

Аферистка закосила под больную наверняка и врачей купила за липовую болезнь. Несладко видно сидиться в сизо. Парашу чистить заставляют и полы мыть. " королева" к таким обращениям не привыкла и сразу заболела воспалением хитрости.