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Россия активирует в ЕС законсервированные с советских времен «спящие ячейки» – австрийский полковник

Россия активирует в ЕС законсервированные с советских времен «спящие ячейки» – австрийский полковник

Европу охватывает страх перед Россией – ответственность за любые инциденты, связанные с безопасностью, сразу же возлагается на русских.

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