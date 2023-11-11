Российский хоккеист Задоров запросил обмен из «Калгари»

Фото: ru.wikipedia.org Россиянин Никита Задоров, играющий за канадскую хоккейную команду «Калгари Флэймз», запросил через своего агента Дэна Мильштейна обмен из команды, сообщает инсайдер Кевин Уикс на своей странице в Twitter.
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