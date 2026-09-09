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Медицинская Россия

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Счета стоматологической клиники арестовали по делу о компенсации пациентке

Счета частной стоматологической клиники арестовали в рамках исполнительного производства по делу пациентки, которой суд присудил около 1,2 млн рублей.

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