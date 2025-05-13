Диоксид серы и сероводород: чем дышали жители Омска в апреле. Специалисты назвали округа, где воздух был загрязнен сильнее всего.
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Диоксид серы и сероводород: чем дышали жители Омска в апреле. Специалисты назвали округа, где воздух был загрязнен сильнее всего.