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Царьград

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Waymo и Nihon Kotsu запустят беспилотные такси в Токио в 2027 году

Waymo и Nihon Kotsu запустят беспилотные такси в Токио в 2027 году

Waymo, Alphabet Inc., GO и Nihon Kotsu анонсировали запуск автономных такси в Токио в 2027 году. Проект зависит от разрешений и подтвердит надежность технологий.

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