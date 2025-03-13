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Дзен Дневник

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Как знаменитости совмещают декрет и славу

Здравствуйте всем. Рождение ребёнка — это настоящая чудо, а родить после 40 лет — почти героизм. Эти известные женщины продемонстрировали, что возраст не является барьером для материнства, а декрет — не повод завершать карьеру.

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