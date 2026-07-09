Мирошник высмеял подарки Эрдогана лидерам НАТО цитатой из "12 стульев"

REUTERS Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 9 июля в телеграм-канале иронично прокомментировал сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидерам стран НАТО пистолеты с именной гравировкой, процитировав роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".
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