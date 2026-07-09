РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 240 подписчиков

Мирошник высмеял подарки Эрдогана лидерам НАТО цитатой из "12 стульев"

Мирошник высмеял подарки Эрдогана лидерам НАТО цитатой из "12 стульев"

REUTERS Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 9 июля в телеграм-канале иронично прокомментировал сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидерам стран НАТО пистолеты с именной гравировкой, процитировав роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Николенко
Он им подарил револьверы, чтобы они застрелились, предварительно сыграв в &quot;русскую рулетку&quot;.
Ответить
4 н.