МВФ понизил прогноз по госдолгу России

Международный валютный фонд уменьшил прогнозируемый уровень общего долга РФ, теперь предполагается что этот показатель по итогам 2024 года 19,9% ВВП, по итогам 2025 года — 20,4% ВВП, утверждает организация.
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