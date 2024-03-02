Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге

92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс»Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили специалисты городского комитета по здравоохранению.
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