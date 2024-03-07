Маск не станет делать пожертвования кандидатам в президенты США

Миллиардер Илон Маск, генеральный директор компании-производителя электромобилей Tesla, заявил, что не будет жертвовать деньги ни кандидату в президенты от республиканской партии Дональду Трампу, ни президенту-демократу Джо Байдену на выборах этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии