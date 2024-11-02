Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил предприятие в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН, 2 ноября, ФедералПресс. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сегодня посетил Сергиевский район и пообщался с жителями, обсудил с ними проблемы и позитивные изменения, которые произошли в муниципалитете.