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Аргументы и Факты

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Стала известна причина смерти актера «На дне» Василия Попова

Стала известна причина смерти актера «На дне» Василия Попова

Стала известна причина смерти актера Василия Попова, известного по фильмам «Атака» и «Охота на лис». О его кончине ранее сообщили в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы им.

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