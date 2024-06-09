Богатые против бедных: кто виноват в изменении климата?

Шокирующие данные о климате: на Генассамблее ООН Oxfam и Стокгольмский институт окружающей среды представили результаты исследования, согласно которому 10% самых богатых людей планеты несут ответственность за вдвое большее количество выбросов парниковых газов, чем 50% беднейшего населения.
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