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Иркутск Сегодня

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Производство козьего молока увеличили в Иркутской области

В Иркутской области зафиксировали рост производства козьего молока. За девять месяцев 2024 года козоводы Приангарья произвели 92 тонны этого продукта, что на 12 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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