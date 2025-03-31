Каждый пятый россиянин боится первоапрельских розыгрышей

Почти половина (47,9%) россиян, которых когда-либо разыгрывали, испытывали неприятные ощущения, 21,7% упоминают крайне негативные ("страшные") эмоции, и только 19,8% утверждают, что розыгрыши вызвали исключительно положительные чувства.
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