Проезд на общественном транспорте для студентов предложили сделать бесплатным. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, студенты экономят каждый рубль, а поездки до образовательного учреждения - дело затратное.
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