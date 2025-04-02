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Проезд на общественном транспорте для студентов предложили сделать бесплатным

Проезд на общественном транспорте для студентов предложили сделать бесплатным. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, студенты экономят каждый рубль, а поездки до образовательного учреждения - дело затратное.

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