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Царьград

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Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности сенатора Голубева: Это связано с крупными хищениями в Ростовской области

Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности сенатора Голубева: Это связано с крупными хищениями в Ростовской области

Бывшего ростовского губернатора Василия Голубева могут лишить неприкосновенности. Он может стать фигурантом уголовного дела о махинациях при реализации крупных проектов в регионе.

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