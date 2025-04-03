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Царьград

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На Украине тревога: Зеленский спешно убежал в бункер. Русские вычислили, где он может скрываться

На Украине тревога: Зеленский спешно убежал в бункер. Русские вычислили, где он может скрываться

Aif.ru: На Украине есть шесть бункеров, где может укрыться ЗеленскийОдно из последних видео Владимира Зеленского вышло на фоне белой стены, что натолкнуло многих на мысли о его "подземной жизни".

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