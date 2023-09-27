Си Цзиньпин подчеркнул важность создания пилотных зон свободной торговли более высокого уровня

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность усилий по созданию пилотных зон свободной торговли /ЗСТ/ более высокого уровня, призвав ЗСТ быть пионерами в освоении новых рубежей и противостоянии вызовам.
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