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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность создания пилотных зон свободной торговли более высокого уровня

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность усилий по созданию пилотных зон свободной торговли /ЗСТ/ более высокого уровня, призвав ЗСТ быть пионерами в освоении новых рубежей и противостоянии вызовам.

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