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День рождения товарища Сталина

День рождения товарища Сталина

День рождения товарища СталинаСегодня день рождения у товарища Сталина. После начала СВО гораздо больше людей стало понимать, что и для чего делал товарищ Сталин, гораздо лучше понимать его мотивы, методы и цели.

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