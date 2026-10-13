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Газета.ру

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Модель Ирину Шейк признали самой популярной среди ее коллег

Модель Ирину Шейк признали самой популярной среди ее коллег

Модель Ирина Шейк признана самой популярной среди ее коллег. Об этом «Газете.Ru» рассказали сервисы «КИОН Музыка» и «КИОН Строки» вместе с модельным агентством MOTION.

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