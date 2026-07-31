Евкуров: раненые бойцы стремятся оставаться со своими

Заместитель министра обороны России, генерал армии, Герой России Юнус-Бек Евкуров рассказал, что во время учений его поразил недавно получивший травму боец, который на костылях стремился не отставать от своего подразделения.
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