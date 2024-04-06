Уход за детьми могут приравнять к страховому стажу

В России предлагают включить в страховой стаж период после рождения детей. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что нужно расширить для матерей страховой стаж, чтобы они могли рассчитывать на достойную пенсию.