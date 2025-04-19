Виктория Бекхэм отметила день рождения на яхте с семьёй в образе Николы Пельтц

Виктория Бекхэм отметила 51-й день рождения в кругу семьи и друзей на яхте. Поздравить именинницу собрались: супруг Дэвид Бекхэм, который в честь праздника показал их архивные фото, 22-летний сын Ромео, 13-летняя дочь Харпер и несколько близких друзей, в том числе супермодель Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером.
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