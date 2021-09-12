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«Я не бычок, чтобы меня уводили»: Евгений Петросян жестко ответил недоброжелателям

«Я не бычок, чтобы меня уводили»: Евгений Петросян жестко ответил недоброжелателям

Петросян и Брухунова. Фото Инстаграм Лидия ГубинаБрак 75-летнего Евгения Петросяна и 32-летней Татьяны Брухуновой уже два года не даёт покоя ни публике, ни журналистами.

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