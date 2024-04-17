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Удар по отелю в Чернигове. 17.04.2024

Удар по отелю в Чернигове. 17.04.2024

В результате удара по отелю в Чернигове погибло и было ранено большое кол-во личного состава противника (противник на утро заявил 8 убитых и 16 раненых, сейчас уже 10 + куча под завалами).

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Так их, ребята!!!
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18 час.
Светлана Позднякова
Молодцы ребята!!Уничтожайте бандеровскую дрянь!Очищайте земли от ненужного хлама!Вперед к Победе!Россия навсегда!!🇷🇺❤️‍🔥
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18 час.
Анатолий Анатольев
Почему ЭТА МРАЗЬ еще дышит с Яйценюком?!!!!!!!!!!
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5 час.

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