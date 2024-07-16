Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта: главное за сутки

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Дональд Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского конфликта в случае победы на президентских выборах, на Украине останутся одни пенсионеры, ВСУ атаковали завод низковольтной аппаратуры в Курской области.
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