Дочери маршалов Победы

19 августа 2022 ИЗ СТАРЫХ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК (Москва, Россия, 2004 год) Это была незабываемая встреча! Одновременно встретиться с тремя дочерями маршалов Победы (все они живут в Москве, Россия) – это ли не удача! А как они вдохновенно и нежно рассказывали о своих отцах, об их жизни, их вкладе в общую победу над гитлеровским фашизмом и нацизмом в годы Великой Отечественной войны! О себе эти милые женщины говорили скромно.
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