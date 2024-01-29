Автор фото, Reuters О статье Автор, Лиз Дюсет Должность, Би-би-си Удар дрона по базе США в Иордании, который убил троих и ранил еще несколько десятков американских военных, ставит в сложное положение главнокомандующего вооруженными силами США, президента Джо Байдена.