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Гибель американских военных в Иордании ставит Байдена перед сложным выбором — комментарий Би-би-си

Автор фото, Reuters О статье Автор, Лиз Дюсет Должность, Би-би-си Удар дрона по базе США в Иордании, который убил троих и ранил еще несколько десятков американских военных, ставит в сложное положение главнокомандующего вооруженными силами США, президента Джо Байдена.

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