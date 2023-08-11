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Локомотив – Крылья Советов, прогноз на матч, 12.08.2023, российская Премьер-Лига

Локомотив – Крылья Советов, прогноз на матч, 12.08.2023, российская Премьер-Лига

В 4 туре розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 московский «Локомотив» на своем поле примет самарские «Крылья Советов».

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