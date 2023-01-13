Американский институт SW оценил назначение генерала Герасимова командующим СВО на Украине

Фото: eng.mil.ruРОССИЯ Американский институт изучения войны (ISW) назвал главным событием 11 января назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине.
Фото: eng.mil.ruРОССИЯ Американский институт изучения войны (ISW) назвал главным событием 11 января назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине.
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