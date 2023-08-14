Российская армия устояла под Ореховом, на старомлыновском направлении и под Бахмутом и теперь идет вперед, охватывая Харьков.
Бросок к Харькову: Противника будем массово брать в плен или массово уничтожать?
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Александр.Афганистан,Сирия и наша авиация работала штурмовики и бомбардировщики.Американцы для устрашения сбросили мать-бомбы весом в 20 тонн.Бойцы СВО в основном штурмуют и ведут контрбатарейную борьбы.Как изменили тактику ВСУ.Волна ведет наступление и выманивает солдат из оборонительных сооружений.Потом быстро передают координаты и огнем гаубиц их уничтожают.Вторая волна вынуждает СВО отступать.Но сооружения разрушены.Одни воронки пристрелянные. Марьину и Авдеевку штурмует сколько веремени,недель,месяцев?
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9 час.
Natalia Nikonorova
Пленные немцы строили целые кварталы в Питере. И очень неплохо строили. В таком доме жил и наш Президент. Средне ОхтинскиЙ 42. У. Пленных тоже _ на стройку.
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5 час.
Alex Немо
Лысый хрущ уже наглядно доказал что с этим отребьем разговор должен быть один - уничтожение. Иначе через поколение опять придётся руками всплескивать, вопрошать - и где же-то мы дитятку недосмотрели...
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2 час.
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