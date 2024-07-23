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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Capcom раскрыли главные секреты прибыли на протяжении 11 лет в игровой индустр...

В Capcom раскрыли главные секреты прибыли на протяжении 11 лет в игровой индустр...

В Capcom раскрыли главные секреты прибыли на протяжении 11 лет в игровой индустрииИменитый японский разработчик и издатель игр компания Capcom остается одной из немногих, которым удается сохранить положительный курс развития в игровой индустрии.

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